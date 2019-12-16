Лондон, , 10:03 — REGNUM Британский сценарист и режиссер Александр Райт воплотит в жизнь автобиографическую книгу Джордана Белфорта, ставшую основой для драмыи Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит».

По сообщению портала Театрал, обстановку Уолл-стрит воссоздали в квартале рядом с Ливерпуль-стрит в Лондоне. Здесь зрители иммерсивной постановки (с вовлечением в происходящее) смогут почувствовать атмосферу финансового центра мира. Как отметил Александр Райт, спектакль предполагает моментальное погружение в брокерскую среду и участие в разворачивающейся перед глазами драме.

Зрителям предлагается самим выбрать, за какой из трех сюжетных линий они хотят следовать. Они могут увидеть взлет и падение компании Stratton Oakmont, или наблюдать за ходом расследования ФБР, или за личной драмой семейства Белфортов.