Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM 16 декабря выступлением драматургов Константина Федорова и Анастасии в санкт-петербургском театре «Суббота» закроется проект «Перекрестные чтения».

По сообщению портала Театр, Константин Федоров прочитает пьесу Анастасии Букреевой «Про дождь», созданную как документальное произведение о наводнении в Крымске в 2012 году. Анастасия Букреева представит работу Константина Федорова «Мойры Петроградского района» о старухах-хозяйках чужих судеб, переплетающих нити жизни людей.

По задумке организаторов «Перекрестных чтений» каждая постановка состоит из выступлений двух драматургов, которые по очереди читают пьесы друг друга. Как правило, чтобы подчеркнуть контраст, такое событие объединяет женщину и мужчину-драматурга. Ранее в рамках проекта выступили Ася Волошина и Юрий Клавдиев, Глеб Колондо и Александра Сальникова, а также Дмитрий Данилов и Юлия Поспелова.