Екатеринбург, , 09:46 — REGNUM В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге попытаются вновь организовать у себя музыкальный фестиваль «Маяк». Об этом сообщает Е1.

Новый директор парка Екатерина Кейльман выразила надежду, что «Маяк» вернётся на площадку ЦПКИО, ведь Екатеринбургу нужен большой фестиваль.

«Мне кажется, если в парке Маяковского будет свой музыкальный флагман, будет супер», — сказала директор.

Не забудут в парке и о более традиционных мероприятиях. В частности, в ЦПКИО продолжат отмечать патриотические праздники, но с изменениями.

«Я лично на День десантника не хожу, в фонтанах не купаюсь, считаю, это некрасиво и негигиенично. Поэтому поддерживать это не планирую», — привела пример Кейльман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый директор парка заявила о нехватке денег на преобразования в ЦПКИО. Впрочем, Кейльман надеется привлечь инвесторов.

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