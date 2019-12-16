Красногорск Балашиха, , 14:28 — REGNUM В преддверии дня рождения Георгия Васильевича Свиридова (16 декабря) в Детской школе искусств № 1 города Балашихи, носящей имя выдающегося русского композитора, прошла научно-практическая конференция «Путь к традиции». Форум является частью музыкального фестиваля-конкурса памяти Георгия Свиридова «И в сердце светит Русь», который проходит в декабре уже в 20-й раз.

И в сердце светит Русь Наталья Стрельцова© ИА REGNUM

Каждый год ученики музыкальных школ и педагоги пишут работы, связанные с творчеством маэстро. В этом году сочинения были посвящены музыкальным иллюстрациям к повести Пушкина «Метель», песням на слова Роберта Бернса, музыке к спектаклю Малого театра «Царь Федор Иоаннович», вокальному циклу «Петербургские песни». Также среди тем — «Близкое прошлое. Г. Свиридов, А. Юрлов, С. Есенин», «Колокольность в музыке: С. В. Рахманинова и Г. В. Свиридова», «Два современника: Свиридов и Гаврилин».

Михаил Аркадьев Наталья Стрельцова© ИА REGNUM

В обязательном порядке в школу приезжают люди, чья жизнь неразрывно связана с именем Георгия Свиридова. В Балашихе уже неоднократно бывали племянник композитора, президент Национального Свиридовского фонда Александр Белоненко, композиторы Роман Леденев и Валерий Калистратов, музыковед и писатель Алексей Вульфов.

В зрительном зале Наталья Стрельцова© ИА REGNUM

Михаил Аркадьев рассказывает историю знакомства с Г.Свиридовым

Гостем нынешнего фестиваля стал Михаил Аркадьев — дирижер, композитор, пианист, теоретик музыки, философ. В тесном сотрудничестве со Свиридовым он провел последние 10 лет его жизни. «Пропагандировал» с Дмитрием Хворостовским по всему миру его музыку, и по всему миру, даже там, где не знали русского языка, но делали подстрочные переводы Сергея Есенина и Александра Блока — в Австралии, в Америке, везде, — зал вставал. Этому дуэту посвящено последнее крупное сочинение для голоса и фортепиано: вокальная поэма «Петербург» на слова Блока.

Для гостей и участников фестиваля Михаил Аркадьев исполнил фортепианное переложение «Венчания» и знаменитого «Романса» из иллюстраций к повести Пушкина «Метель».

Михаил Аркадьев: «Метель», исполненная целиком, — это симфоническая сюита-поэма, которая носит совсем не иллюстративный характер. Что из себя представляет «Романс», который играют в метро и подземных переходах? В симфоническом звучании он достигает масштабов малеровского симфонизма. Что происходит в нем в конце? Он трансформируется во вселенский похоронный марш. И текст Пушкина должно здесь воспринимать как таинственное послание потомкам, которое читает гений Свиридова».

Также гости вечера увидели фрагменты из фильма «История одного концерта», в котором Хворостовский и Аркадьев представили на суд публики и, конечно, на суд Свиридова, присутствовавшего в зале, одну из первых трактовок его вокальной поэмы «Отчалившая Русь».

Михаил Аркадьев: «После знакомства с «Отчалившей Русью» в исполнении моих однокашников в Гнесинском институте я помню свое абсолютное потрясение и переворот в сознании, переворот в философии. Это одно из тех произведений, которое обратило меня в христианство, в то особое христианство, которое так важно в этой поэме. Оно выражено в последних словах первого номера: «И целует на рябиновом кусту язвы красные незримому Христу…» Здесь высшая христианская мистика, идущая от отцов церкви раннего христианства, проходящая через крестьянского поэта Сергея Есенина к Свиридову».

Мастер класс от Михаила Аркадьева по исполнению произведений Г.Свиридова Наталья Стрельцова© ИА REGNUM

Завершил свое выступление пианист собственным, прямо по партитуре сделанным фортепианным переложением знаменитого фрагмента из музыки к кинофильму «Время вперед».

В книге почетных гостей Школы искусств имени Георгия Свиридова в Балашихе Михаил Аркадьев оставил следующую запись: «Превращения Свиридова в «классика» русской музыки — это попытка уйти от него. Он был одним из величайших мастеров композиторского письма за всю историю музыки вообще и русской музыки в частности. Мы не имеем права превращать его в монумент. Он был и остается живым, пламенным, себя сжигающим творцом». М. Аркадьев