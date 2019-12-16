Москва, , 06:47 — REGNUM Круглый стол по итогам работы Госфильмофонда России пройдёт сегодня, 16 декабря 2019 года, в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня». Об этом ИА REGNUM сообщила администрация пресс-центра.

Мероприятие начнётся в 11:00 по московскому времени. Руководство Госфильмофонда обсудит с участниками круглого стола итоги 2019 года и поделится планами на 2020 год. На круглом столе обсудят такие темы, как участие организации в национальном проекте «Культура», промежуточные акции «20 фильмов о войне», доработки сайта Госфильмофонда, а также темы проектов, научной работы и другие.

В обсуждении примут участие заместитель Министра культуры Российской Федерации Павел Степанов, глава Госфильмофонда России Николай Малаков, ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова Владимир Малышев, руководитель киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, а также ведущий научный сотрудник Госфильмофонда России Евгений Марголит.

В ноябре 2019 года ИА REGNUM сообщило, что кинематографисты вскоре будут освобождены от обязанности сдавать фильмы в Госфильмофонд на киноплёнке. Сответствующий законопроект одобрило правительство РФ. Таким образом, после принятия закона они смогут передавать в организацию картины в том формате, в котором они изначально были сняты, в том числе в цифровом.

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