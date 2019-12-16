Москва, , 03:02 — REGNUM Советская и украинская певица София Ротару не возвращалась на российскую сцену, поскольку она ее никогда не покидала, заявил российский композитор и певец Игорь Корнелюк в интервью «Пятому каналу».

По словам певца, он был очень рад видеть Ротару на концерте «Легенды Ретро FM», потому что он к ней очень нежно относится. «Она большая молодец, не меняется с годами и выглядит молодо», — отметил Корнелюк.

Не корректно, с точки зрения композитора, говорить о том, что украинская певица вернулась на российскую сцену. «Я не помню той эпохи, когда ее не было, и мне кажется, что она была всегда и будет всегда», — выразил уверенность певец.

Как сообщало ИА REGNUM, после выступления в Москве Ротару заявила журналистам, что она была счастлива выступать перед российской публикой.

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