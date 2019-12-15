Лос-Анджелес, США, , 22:13 — REGNUM Новый фильм «Джуманджи: Новый уровень» установил новый рекорд кинокомпании Sony Pictures. Об этом 15 декабря сообщил портал The Wrap.

По имеющейся информации, за первые выходные проката картина смогла собрать на домашнем кинорынке $60,1 млн, что на $36,1 млн больше значения аналогичного показателя её предшественника «Джуманджи: Зов джунглей».

Издание отмечает, что, таким образом, картина установила для Sony новый декабрьский рекорд. При этом сумма её общемировых сборов составила уже $112,9 млн.

Напомним, бюджет фильма «Джуманджи: Новый уровень» составляет $125 млн. Главные роли в нём исполнили Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Дэнни ДеВито и Кевин Харт.

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