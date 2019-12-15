Нью-Йорк, США, , 22:01 — REGNUM Второй сезон предстоящего сериала «Звёздный путь: Пикар» направит новый шоураннер. Об этом 15 декабря сообщил портал Comicbook.

Майкл Шейбон, который работал над созданием первого сезона, переключит своё основное внимание на создание сериала Showtime «Приключения Кавалера и Клея», который станет адаптацией его романа, выпущенного в 2000 году.

Отмечается, что при этом Шейбон останется на должности исполнительного продюсера проекта. О том, кто придёт ему на смену пока не сообщается.

Напомним, Майкл Шейбон был одним из членов ранней команды сценаристов, которая разрабатывала концепцию сериала «Звёздный путь: Пикар». Первый эпизод этого шоу канал CBS All Access покажет 23 января 2020 года.

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