Лос-Анджелес, США, , 21:37 — REGNUM Режиссёр предстоящего фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» Джей Джей Абрамс назвал геймдизайнера Хидео Кодзиму «мастером формы». Об этом 15 декабря сообщил портал Comicbook.

Соотвествующее заявление кинематографист сделал во время очередного интервью.

«Если есть намерение, которое идет глубже в творчестве, это чувствуется в игре», — сказал Абрамс, размышляя о том, что в игре Death Stranding на самом деле есть ещё один «слой», который является секретом разработчика.

Режиссёр добавил: то, что делает Хидео Кодзима, когда заставляет геймеров получать удовольствие и от игры, и от её повествования — на самом деле очень сложно. По мнению Абрамса, то, что геймдизайнеру из раза в раз удаётся объединять эти два момента — это делает его настоящим «мастером формы».

https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1203926529903738880

Напомним, 9 декабря 2019 года Хидео Кодзима сообщил на своей странице в Twitter, что Джей Джей Абрамс и актёр Оскар Айзек посетили его студию Kojima Productions. Он опубликовал фотографии прошедшей встречи.

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