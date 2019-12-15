Нью-Йорк, США, , 21:23 — REGNUM Рики Уиттл, исполняющий в сериале телеканала Starz «Американские боги» роль Тени Мун, прокомментировал увольнение из проекта своего коллеги Орландо Джонса. Он разместил соответствующую публикацию 15 декабря на своей странице в Twitter.

Уиттл сообщил, что ему очень нравилось работать с Джонсом на съёмочной площадке и подчеркнул, что считает коллегу другом и «невероятно талантливым» актёром.

«Я не могу говорить о его ситуации, так как ничего не знаю о том, что произошло. Ко мне не обращались, и я не осведомлен о каких-либо решениях, принятых в отношении актеров и сюжетной линии», — написал Уиттл.

https://twitter.com/MrRickyWhittle/status/1206212305811333120

Напомним, ранее компании Starz и Freemantle объявили, что персонаж Орландо Джонса не появится в третьем сезоне «Американских богов», объяснив это решение его отсутствием в сюжете. Фанаты сериала с негодованием встретили эту новость.

Масла в огонь подлил сам Джонс, который в своей персоначальной публикации (актёр позже удалил её) заявил, что шоураннеру третьего сезона Чарльзу Игли не нравится то, как он исполняет роль африканского бога Ананси и какое шлёт послание зрителям. В своей публикации актёр дал понять, что в этом случае причиной решения о его увольнении стал расизм.

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