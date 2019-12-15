Нью-Йорк, США, , 20:57 — REGNUM В сентябре 2020 года Хью Джекман вернется на нью-йоркский Бродвей в мюзикле «Продавец музыки».

Постановку анонсировал сайт «New York City Theatre». Как отмечает сайт, Хью Джекман снова берется за ремесло актера мюзикла, которое когда-то подарило ему путевку в большую киножизнь. Мюзикл «Продавец музыки» Мередит Уилсон и Франклина Лейси, впервые показанный в 1957 году, будет возрожден на одной из сцен Бродвея режиссером Джерри Заксом и хореографом Уорреном Карлайлом.

История ловкого пройдохи Гарольда Хилла, который в ходе своей очередной махинации влюбляется в библиотекаря Мэриан, подается как «свежее прочтение» классического мюзикла. Даты и место премьеры «Продавца музыки» пока неизвестны.