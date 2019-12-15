Париж, , 20:24 — REGNUM С 16 по 26 января на сцене парижского театра «Одеон» пройдут дебютные гастроли «Театра наций», в рамках которых труппа десять раз исполнит спектакль «Дядя Ваня» с участием Евгения Миронова.

По сообщению портала Театр, спектакль по произведению Чехова поставил художественный руководитель «Одеона» Стефан Брауншвейг. Как отметил сам режиссер, в его первой работе с русским театром ключевой проблемой является «экологическая тема», причем Астров выступает в роли провидца, предсказавшего многие угрозы для современного человечества.

Премьера постановки «Дядя Ваня» Брауншвейга с участием Миронова прошла в «Театре наций» в сентябре этого года. Кроме художественного руководителя театра, в постановке задействованы Анатолий Белый, Елизавета Боярская, Юлия Пересильд и Виктор Вержбицкий.