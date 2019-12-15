Москва, , 20:20 — REGNUM 25 декабря в московском Театре имени Пушкина состоится единственный показ спектакля-концерта «Все о нашем доме» в честь 70-летнего юбилея театра.

По сообщению портала Театрал, спектакль-концерт — это путешествие во времени «от первых постановок основателя театра Александра Таирова до наших дней. Актеры расскажут о самых знаменитых актерах и спектаклях за всю историю сцены. Вечер завершится вручением памятных знаков Камерного театра. В этом году их удостоены худрук театра «Эрмитаж» Михаил Левитин и актер театра Романа Виктюка Дмитрий Бозин.

Напомним, что основатель Камерного театра, который является предтечей театра имени Пушкина, Александр Таиров считается одним из главных реформаторов русской сцены. Памятные знаки театра вручаются тем, кто работает «в духе традиций театра Александра Таирова.