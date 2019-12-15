Лос-Анджелес, США, , 19:47 — REGNUM В сеть выложили тизер-трейлер предстоящего продолжения фантастического хоррора «Тихое место». Ролик былопубликован 14 декабря на портале Nicolas Alvarez.

Опубликованное видео представляет собой запись с монитора. В нём показана сцена, в которой Эвелин Эббот (Эмили Блант) и её дети Маркус (Ноа Джуп) и Риган (Милли Симмондс) сначала идут по дорожке из песка, а затем переходят на неподготовленную для передвижения землю.

Свежая повязка на ноге Эвелин даёт понять зрителям, что семья решила зачем-то оставить своё убежище сразу после событий, показанных в финале первой части фильма.

Напомним, фильм ужасов «Тихое место» снял режиссёр Джон Красински, он также исполнил в нём одну из главных ролей. Картина имела большой коммерческий успех: при бюджете $17 млн она смогла собрать в США $188 млн, а в мире — около $340,6 млн.

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