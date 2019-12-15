Москва, 15 декабря 2019, 12:14 — REGNUM 18 декабря, в 12:00, в пресс-центре REGNUM состоится презентация книги доктора исторических наук, профессора, политического обозревателя ИА REGNUM Анатолия Аркадьевича Kошкина «Японский козырь Сталина».
В ходе презентации предусмотрен обмен мнениями по вопросам нынешнего состояния российско-японских отношений.
В презентации примут участие видные российские ученые и публицисты, в том числе Колеров Модест Алексеевич, Бабурин Сергей Николаевич, Зимонин Вячеслав Петрович, Демурин Михаил Висильевич, Плотников Алексей Юрьевич и другие.
Участники презентации ответят на вопросы журналистов.
На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.
Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.
Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).
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