Набережные Челны, Татария, , 10:37 — REGNUM В июне 2020 года в Набережных Челнах пройдет двадцать восьмой Фестиваль театров малых городов России.

По сообщению портала Театр, гостями фестиваля, который войдет в программу празднования 100-летия Татарской АССР, станут 14 театров из 10 регионов России. Свои труппы пришлют города Кемеровской, Свердловской, Самарской, Челябинской, Ростовской, Иркутской, Псковской областей, а также Пермского края, Татарии и Башкирии.

Среди спектаклей будут постановки по произведениям Салтыкова-Щедрина, Чехова, Достоевского, Алексея Толстого и Островского. Впервые на фестивале выступят коллективы из Великих Лук, Таганрога, Буинска, Верхнего Уфалея и Черемхово.