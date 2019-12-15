Москва, , 10:32 — REGNUM Московский театр «Современник» организовал праздничную акцию, в рамках которой любой зритель может отправить новогоднюю открытку своим друзьям и близким.

По сообщению портала Тетрал, в декабре особые открытки можно отправить прямо из фойе театра, просто заполнив необходимые поля. «Почта России» помогла театру, установив почтовый ящик и разработав специальную серию открыток с логотипом «Современника».

Как отмечает портал со ссылкой на страницу театра в социальной сети «Фейсбук», акция с поздравительными открытками получила отклик у зрителей сразу же после начала. Примечательно, что открытки можно отправить не только по России, но и в любую точку мира. Каждое поздравление является также приглашением «пойти в театр вместе в Новом году».