Воронеж, , 10:29 — REGNUM Громкая история с планировавшимся мероприятием КПРФ в честь 140-летия со дня рождения Сталина в воронежском Доме актера завершилась расторжением контракта.

Об этом сообщил портал Театр. Открытое письмо художественного руководителя Воронежского Никитинского театра Бориса Алексеева с призывом отменить празднование в Доме актера собрало более 1300 подписей. В результате, дирекция Дома объявила о расторжении контракта аренды с местным отделением КПРФ. Это решение было встречено с одобрением театральным сообществом не только в Воронеже, но и в других городах страны.

По поводу ситуации высказался художественный руководитель Воронежского Камерного театра Михаил Бычков. По мнению режиссера, за Год театра театральное сообщество страны «натренировалось консолидироваться», что дало хорошие результаты. Несмотря на то, что к моменту начала сбора подписей за отмену празднования дирекция Дома актера уже объявила о расторжении контракта, не обошлось без вмешательства «корифеев». Так, по словам Бычкова, вопросом активно занимался Александр Калягин.