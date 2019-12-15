Москва, , 09:51 — REGNUM 24 и 25 декабря московский театр «Практика» представит премьеру камерной оперы «Мороз, красный нос» по произведению поэта Николая Алексеевича Некрасова.

По сообщению портала Театр, над камерной оперой работали композитор Алексей Сюмак, режиссер Мария Брусникина и художник Ксения Перетрухина. Как отмечает Мария Брусникина, она стремилась изменить устоявшийся подход к поэме Некрасова как к «детской литературе». Композитора Алексея Сюмака для создания постановки посоветовал Теодор Курентзис.

Исполняет камерную оперу молодой ансамбль «Практика», объединивший инструменталистов и большой хор. По словам режиссера, критерием отбора участников стал не уровень исполнения, а готовность к экспериментам и высокая мотивация. Главную роль в опере исполнит актриса Мастерской Брусникина Яна Енжаева.