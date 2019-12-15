Москва, , 09:48 — REGNUM Российский академический молодежный театр (РАМТ) объявил пять лучших проектов, которые будут представлены на итоговом показе Лаборатории новых форм 20 декабря.

По сообщению портала Театр, РАМТ завершает масштабный проект в преддверии своего 100-летия (будет отмечаться в 2021 году), нацеленный на «обновление театрального языка диалога со зрителями». На конкурс новых форм было прислано около 200 заявок, среди которых жюри «Лаборатории новых форм» выбрало пять самых перспективных.

На итоговом показе будут представлены аудиопутешествие по театру от Ленары Гадельшиной, предметный театр с элементами «живого кино» Михаила Плутахина, Instagram-спектакль Алексея Кокорина и Алексея Жеребцова, «коллаборация жанров» Татьяны Лариной и документальный проект о школьнике на селе Дмитрия Крестьянкина.