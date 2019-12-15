Москва, , 03:57 — REGNUM Советская и украинская певица София Ротару поделилась с журналистами впечатлениями после концерта в Москве. Соответствующее видео публикует 14 декабря «Пятый канал».

Покидая столичную концертную площадку «Мегаспорт», певица успела сказать обступившим ее журналистам пару фраз: «Бесподобный концерт! Я счастлива, как никогда!»

Между тем Ротару в отличие от коллег не стала общаться с журналистами после концерта, а сопровождаемая охраной покинула место выступления.

Напомним, украинская певица прибыла в Россию для участия в концерте «Легенды Ретро FM». Ранее по поводу возможного участия в мероприятии в России разгорелся скандал. Певицу обвинили в финансировании войны в Донбассе (ссылаясь на соответствующие заявления родной сестры Ротару) и предложили байкотировать ее выступление в Москве.

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