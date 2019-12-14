Москва, , 20:55 — REGNUM В Москве в галерее Артефакт открылась выставка Николая Ватагина «Рублю!». Она приурочена к 60-летнему юбилею художника. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Выставка представляет собой расширенный смотр скульптуры и живописи мастера разных лет, включая и совсем новые работы. Николай Ватагин принадлежит к тем авторам, кто непрерывно создает, но редко предстает перед зрителем: тем более в столь щедром объеме творчества.

Как отмечают искусствоведы, Ватагин работает в жанрах портрета, пейзажа, занимается скульптурой. Активно рубит из дерева с начала 1990-х. Обращаясь к дереву как одному из устойчивых скульптурных материалов, Николай Ватагин создает яркие самобытные образы, в которых заявлена смелая модернистская примитивизация формы и тонкая ироничная фабула смысла.

Выставка продлится до 13 января 2020 года.