Санкт-Петербург, , 19:34 — REGNUM 15 декабря в Зале Прокофьева Мариинский театр представит премьеру музыкальной сказки Эдуарда Колмановского «Белоснежка».

Как отмечается на сайте театра, «в преддверии Нового года Мариинский театр приглашает юных зрителей увидеть, и, конечно же, услышать, сказку «Белоснежка». Старый добрый сюжет заиграет новыми красками — яркими и удивительными».

Впервые музыкальная постановка была представлена в 1966 году в Детском музыкальном театре, которым руководила в те годы Наталия Сац.

Поставила легендарное произведение братьев Гримм в Мариинском театре режиссер Алла Чепинога. Вокальные партии исполнят солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой.