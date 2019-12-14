Цюрих, Швейцария, , 19:18 — REGNUM 14 декабря на сцене Шаушпильхауса в Цюрихе состоится премьера постановки режиссера Яны Росс по знаменитой пьесе Антона Павловича Чехова «Вишневый сад».

По сообщению портала Театр, для своей постановки Яна Росс решила «засадить» Швейцарию «вишневыми садами», чтобы рассказать о «видимых и невидимых» различиях между местными жителями и иммигрантами, а также о видимых и невидимых кровных узах. Для создателей спектакля «Вишневый сад» под Цюрихом — это «манифест и спорная территория».

Литовский режиссер Яна Росс известна своей работой в театре Play Forward в Нью-Йорке и сотрудничеством с лауреатом Нобелевской премии Эльфидой Елинек.