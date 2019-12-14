Москва, , 19:13 — REGNUM 21 и 22 декабря в Центре современного искусства Винзавод пройдет девятый принт-маркет «Вкус Бумаги». Об этом сообщает официальный сайт маркета.

Более пятидесяти художников, творческих объединений, галерей и печатных студий представят экспозицию работ, выполненных в классических и экспериментальных техниках ручной печати.

В этом году на «Вкусе бумаги» будут представлены работы четырех художников Artwin Gallery: Тимофея Ради, Артема Филатова, Димы Ребуса, Устины Яковлевой и Владимира Чернышева.