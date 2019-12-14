Нью-Йорк, США, , 19:10 — REGNUM 32-летняя художница Эйвери Сингер, американская художница, работающаяс 3D-моделированием и компьютерной аэрографией, стала самым молодым художником авторитетной галереи Hauser & Wirth, расположенной в Цюрихе и имеющей филиалы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сомерсете, Санкт-Морице и Гштааде. Об этом сообщает портал ArtnetNews.

Эйвери Сингер ранее работала с Гэвином Брауном, а последний год за право выставлять произведения нью-йоркской художницы боролись такие крупные галереи, как Gagosian, David Zwirner, и победившая Hauser & Wirth.

Галерее уже запланировала представить четыре работы художницы на выставке Frieze Los Angeles, которая пройдет в Лос Анджелесе в феврале 2020 года.