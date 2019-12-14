Москва, , 19:01 — REGNUM Правительство РФ утвердило усовершенствованную систему премирования в области культуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт кабинета министров.

Как отмечается в документе, с 2020 года ежегодно будут присуждаться шесть премий правительства за значительный вклад в развитие российской культуры. Так деятели культуры будут отмечаться театральной премией имени Федора Волкова, премией «Душа России» за развитие народного творчества и премии им. А. В. Луначарского.

Первые премии за развитие российской культуры, а также театрального искусства будут увеличены до 3 миллионов рублей, премия «Душа России» составит 500 тыс. рублей, а премия имени А. В. Луначарского — 300 тыс. рублей.