Москва, , 18:18 — REGNUM 20 декабря московская галерея Syntax представит новую выставку белорусского художника Андрея Анро «45 см». Об этом сообщает официальный пресс-релиз галереи.

Как отмечают искусствоведы, «45 см» — это серия работ на тему интимной зоны в общественном пространстве. Автор работает с фото и видеоматериалами сексуального характера, доступного в интернете, анализируя культуру эроса, секс — символов и скандалов.

Как отмечается на релизе галереи, Анро, в прошлом фотограф, в своей живописи переосмысляет коллективную память через фото‑ и видеодокументы, новая живописная серия исследует изменение пределов интимного пространства человека в связи с широким распространением личных фото и видео в сети.

Выставка продлится до 1 февраля 2020 года.