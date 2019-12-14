Нью-Йорк, США, , 18:13 — REGNUM Знаменитая певица Тейлор Свифт, только что внесенная в список сто самых влиятельных женщин по версии американского издания Forbes намерена создать собственный лейбл звукозаписи. Об этом сообщает портал Intermedia.

Основной причиной данного решения стала скандал с главой ее бывшего лейбла Скутером Брауном. После разрыва он не разрешил певице исполнять ее хиты. Более того, он присвоил, по утверждению Свифт, мастер-записи ее лучших композиций.

Теперь Тэйлор Свифт придется приложить много усилий и для того, чтобы организовать полноценный лейбл, и для того, чтобы заново перезаписать музыку и исполнение.