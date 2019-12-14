Москва, , 16:49 — REGNUM Московская галерея Fabula Gallery открыла в Москве выставку керамики Марии Колосовской «108». Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Серию керамических ваз, которая послужила источником вдохновения и дала название выставке, Мария создала в соавторстве с художником-керамистом Владимиром Косяком. В этой серии, как следует из названия, 108 уникальных, изготовленных исключительно вручную, вещей.

Мария Колосовская: «Это очень личная, протяженная во времени, но конечная история. Мы сделали 108 вещей — 108 бусин, которые покатятся по миру, нагретые нашими руками и нашей любовью. Это безмолвные, спокойные семена, которые прорастут там, где им суждено упасть.»

Выставка продлится до 16 января 2020 года.