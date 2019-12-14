Москва, , 16:36 — REGNUM 14 декабря артисты Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии), дети погибших военнослужащих и сотрудников, а также семьи росгвардейцев приняли участие в предновогоднем празднике в Музее Победы.

Для гостей мероприятия была организована программа с участием Деда Мороза и сказочными героями, детскими вокальными и танцевальными коллективами. Программа увенчалась поздравлением зрителей с наступающим Новым годом и праздничными мероприятиями.

Сотрудники и военнослужащие войск правопорядка, многие из которых пришли в Музей Победы всей семьёй, с энтузиазмом поддержали идею участия в мероприятиях, отметил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, это не первый совместный проект Росгвардии и Музея Победы и не последний.

«И следующий, юбилейный год Победы, не станет исключением. Сейчас идут подготовительные работы по организации автопробега Росгвардии на территории федеральных округов» — указал Грибакин.

Ранее сотрудники и военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации участвовали в флешмобе с исполнением легендарной песни «Катюша», которой исполнилось 80 лет.

Также стал традиционным старт от «Вечного огня» музея автопробега Росгвардии «Вахта памяти», посвященного Великой Победе.