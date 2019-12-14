Москва, , 16:35 — REGNUM 14 декабря галерея ГРАУНД Солянка проведет в Москве предновогоднюю выставку-продажу в рамках проекта ГРАУНД ресайкл. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Три художника — Катя Бочавар, Дмитрий Цветков, Андрей Павленко — продемонстрируют всем желающим, как уменьшить избыточное количество предметов на нашей любимой планете. Из подручных вещей они создали коллекцию ювелирных украшений.

Проект «Мини-скульптуры в стиле буржуа-пане и другие чудеса носильного искусства» представит броши и ожерелья, серьги, а также предметы интерьера и многое другое.