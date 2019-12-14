Париж, , 16:29 — REGNUM С 8 января по 1 марта в Париже пройдет демонстрация коллекции фильмов Tout Godard. Об этом сообщает The Blueprint.

Именитая марка Chanel совместно с французской синематикой организуют кинопоказ самых известных работ выдающегося французского режиссера Жана-Люка Годара. Фирменный стиль Chanel отождествляется с духом Франции, как и фильмы мастера «Мужское-женское», «Презрение».

Известно, что прежний директор Chanel Карл Лагерфельд также часто обращался к теме кино. Сейчас же глава модного дома Виржини Виар рассказал, что французская новая волна оказала большое влияние на его весенне-летнюю коллекцию 2020 года.