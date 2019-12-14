Милан, Италия, , 16:25 — REGNUM 15 января знаменитый миланский театр Ла Скала покажет премьеру новой постановки оперы «Ромео и Джульетта» выдающегося французского композитора Шарля Гуно.

По сообщению официального сайта «Театра Ла Скала», на одной из самых известных театральных сцен мира покажут постановку из американской «Метрополитен-оперы» с участием оркестра и хора Ла Скала. Дирижером постановки выступит швейцарский маэстро Лоренцо Виотти, ранее работавший с Филармоническим оркестром Нидерландов и Голландской национальной оперой.

Опера Гуно «Ромео и Джульетта» (1867) — одна из первых музыкальных работ по мотивам пьесы Уильяма Шекспира. В постановке «Метрополитен-оперы» зрители мастерством исполнителей, но и увидят блестяще поставленные сцены схватки с холодным оружием.