Лондон, , 16:22 — REGNUM Ребекка Солтер стала первой женщиной, возглавившей Королевскую академию художеств в Лондоне. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Впервые за 251-летнюю историю академики проголосовали за назначение на место президента женщину. Уолтер стала 27-м президентов академии, сменив Кристофера Ле Брюна.

Художница и академик Кэти Пилкингтон в своем Instagram: «Сегодня очень важный день в истории Академии художеств: Ребекку Солтер избрали первой женщиной-президентом с момента ее основания в 1768 году».