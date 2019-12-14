Москва, , 16:20 — REGNUM 25 декабря в Москве в Галерее Всекохудожник откроется выставка основной программы — Микробиеннале горизонтальных инициатив. Об этом сообщает портал ArtTube.

Микробиеннале — это самоорганизованное, некоммерческое биеннале, объединяющее современных художников, теоретиков и кураторов на горизонтальных началах, вне институциональной иерархии и рыночного конформизма.

Как отмечается на сайте, темой основной программы стало «Скромное искусство» — искусство, существующее в рамках современного художественного процесса, но не вовлекающееся в общепринятый популистский формат.