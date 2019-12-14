Москва, , 16:13 — REGNUM 18 декабря в Кремлевском дворце пройдет церемония награждения лауреатов премии Федерации еврейских общин России «Скрипач на крыше». Об этом сообщает портал Министерства культуры РФ.

По традиции в этот вечер состоится праздничный концерт с участием известных артистов, в котором выступят Ксения Раппопорт, Михаил Шац, Вениамин Смехов, Евгений Гришковец, группа «Бигуди», мастерская Дмитрия Брусникина и многие другие.

Как отмечается на сайте ведомства, премия «Скрипач на крыше» была учреждена в 2002 году. Она вручается людям, которые своей деятельностью внесли весомый вклад в развитие культурной и общественной жизни страны, независимо от их национальности и вероисповедания.

Премии «Скрипач на крыше» были удостоены Иосиф Кобзон, Петр Тодоровский, Владимир Машков, Юрий Норштейн, Оскар Фельцман, Леонид Рошаль, Ирина Винер, Роман Абрамович Жорес Алферов и многие другие.