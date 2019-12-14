Лос-Анджелес, США, , 15:59 — REGNUM Актер Джонни Галэки, прославившийся исполнением роли Леонарда Хофстедтера в культовом сериале «Теория Большого взрыва», приступает к работе в качестве продюсера над новым комедийном сериалом «Гризвольды». Об этом сообщает издание The Hollywood Repoter.

В основе проекта популярная американская кинофраншиза «Каникулы». Кстати, в одном из вариантов мелодрамы — «Рождественские каникулы» 1989 года — сыграл юный Галэки.

В новой трактовке создатели хотят уйти от бесконечных нелепых приключений и историй семьи, и сосредоточиться в «Гризвольдах» на показе повседневной жизни семейства в пригороде Чикаго. Сценарий напишет дважды номинант «Эмми» Тим Хоберт («Клиника», «Бывает и хуже»), сопродюсером станет партнер Гэлаки в созданной в 2015 году компании Alcide Bava Productions Кори Вуд.