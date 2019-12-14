Париж, , 15:40 — REGNUM Популярная итальянская марка уличной одежды совместно с французским музеем Лувр выпустили совместную коллекцию вещей Off-White™ c/o Virgil Abloh x The Louvre Museum. Об этом сообщает Buro 24/7.

Коллекция посвящена выставке работ Леонардо да Винчи, которая будет идти в Лувре до 24 февраля. В линейку вещей вошли разнообразные футболки и толстовки, на которых изображены фрагменты некоторых работ Леонардо.

По словам экспертов, дизайнеры намеренно взяли в основу не самые узнаваемые работы художника, желая пробудить в покупателях настоящий интерес. Основатель Off-White Вирджил Абло признался: «Я надеюсь вдохновить людей открыть ноутбук и провести исследование, чтобы узнать больше о том, что они носят и на что смотрят. Я хочу, чтобы люди захотели понять, что они видят, открыть им этот мир»