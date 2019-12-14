Москва, , 15:32 — REGNUM 15 декабря на сцене Московского художественного театра имени Чехова (МХТ) покажут спектакль «Сахарный немец» по книгу писателя Сергей Клычкова (1889−1937).

По сообщению официального сайта МХТ имени Чехова, режиссер Уланбек Баялиев взялся за прозу Сергея Клычкова, которого многие считают создателем «мистического реализма», стиля, присущего книгам Габриэля Гарсиа Маркеса. «Сахарный немец» — это проза о реалиях войны, впечатления Клычкова о 1916 годе.

Главный герой постановки, Миколай Митрич Зайцев (Зайчик) — это поэт и мечтатель, который попадает на войну и пытается совместить два мира — мир сказки и мир суровых военных будней.

Сергей Клычко́в, известный в начале ХХ века русский и советский поэт, прозаик и переводчик. Самые известные произведения — «Весна в лесу», «Сахарный немец», «Князь мира». Расстрелян в 1937 году.