Москва, , 15:28 — REGNUM 20 декабря Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева представляет выставку, посвященную изучению памятников византийского искусства известным историком архитектуры Николаем Бруновым «Брунов. Путешествие в Византию». Об этом сообщает официальный сайт музея.

Выставка покажет никогда ранее не экспонировавшиеся фотографии Брунова 1924 года, запечатлевшие Софию Константинопольскую, древние сооружения Мистры, Трапезунда и другие шедевры византийской архитектуры. Эти фотографии подробно зафиксировали состояние памятников архитектуры на тот период.

Кроме того, экспозиция будет дополнена фотоснимками второй половины XIX — начала XX века с видами памятников архитектуры Византии. Всего будет показано около ста фотографий.

Выставка продлится до 9 февраля 2020 года.