Москва, , 13:45 — REGNUM За 11 месяцев 2019 года из 68 кинофильмов, получивших финансовую поддержку от государства, только восемь окупились в российском прокате. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает РБК.

Окупили свои бюджеты следующие картины: «Давай разведемся!», «Бабушка легкого поведения», «Трезвый водитель», «Миллиард» и «Любовница».

Наибольший доход принес кинофильм «Т-34» — 522 млн рублей.

Наибольший убыток принес кинофильм «Тайна печати дракона».

Всего в 2019 году в прокат вышли 168 российских кинофильмов. Это на 28 больше, чем в 2018 году.

При этом в 2018 году государственную поддержку получили 54 кинокартины, но в прокате окупились девять.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство культуры России и Фонд кино выделяют на новые фильмы более 5 млрд рублей в год.