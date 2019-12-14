Москва, , 13:47 — REGNUM Поначалу идея воспроизвести одно из самых больших и многослойных произведений мировой литературы роман Льва Толстого «Война и мир» в в форме рисованного повествования (слово комикс здесь выглядит неприемлемо) выглядела слишком инновационно, смело. Собственно эта мысль и возникла в виде шутки во время празднования 150-летия со дня первой публикации эпопеи у известного московского художника Дмитрия Чухрая. Тогда он, правда, заметил, что делать из «Войны и мира» графический роман можно только или очень хорошо или не делать вовсе. Хотя задача эта и масштабная и крайне интересная…

Презентация графического романа Дмитрия Чухрая Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

И вот в библиотеке имени Льва Николаевича Толстого в Москве состоялась презентация графического романа «Война и мир». Корреспондент ИА REGNUM посетил мероприятие и пообщался с художником.

Исходной точкой проекта послужила новая литературно художественная реальность — сегодня молодежь не всегда готова читать труды классиков, все больше среди молодых людей, особенно подростков, преобладает, так называемое, клиповый взгляд на многие вещи, в том числе на историю и литературу. Откликаясь на «веление времени» команда профессиональных художников решила возложить на себя большую ответственность — «рассказать» о событиях эпопеи в картинках. По мнению организаторов проекта, графический роман может стать, в том числе и мотивацией для подростков, чтобы прочитать весь роман великого писателя.

Иллюстрация из графического романа Война и мир Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дмитрий Чухрай Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Иллюстрации выполнены в стиле старинной живописи того века. Но, по сути, это объединение двух рисунков — рисунка тушью, что позволяет достичь необходимой и точной детализации, и акварелью, что дает объем, тени и полутона, характерные для русской классической живописи девятнадцатого века. Для достоверности использовался дизайн исторических интерьеров, живописные полотна начала девятнадцатого века.

Гости в библиотеке имени Л.Н. Толстого Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Иллюстрация из графического романа «Война и мир» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Впрочем, и здесь применили современные технологии: на карандашный набросок «накладывали» два рисунка — один акварелью, второй тушью — затем они соединялись по специальной программе на компьютере. Иногда выходила целая серия рисунков, ведь на одной странице их может быть размещено не менее 12-ти.

На выставке для удобства посетителей работы представлены в увеличенной в полтора раза размере. Пока это иллюстрации первого тома. Летом 2020 года все графические изображения будут готовы. А к концу следующего года есть надежда, что пройдет представление рисунков ко всем четырем томам романа «Война и мир» с рисунками Дмитрия Чухрая.

Иллюстрация из графического романа «Война и мир» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сегодня уже ясно, что этот проект — создание графического романа по роману великого писателя — станет заметным явлением культурной жизни не только в России, но и во всем мире.

Экскурсия по выставке на которой представлен графический роман «Война и мир» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сам же вечер в библиотеке, разумеется, прошел в духе салона начала XIX века: после небольшой экскурсии по выставке иллюстраций прозвучали произведения выдающихся русских композиторов, состоялись интересные встречи и беседы.