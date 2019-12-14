Ульяновск, , 01:34 — REGNUM Интерактивный экран и программа «Музейные лабиринты» помогут жителям и гостям Ульяновска заглянуть в фонды областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова. Об этом 13 декабря в ходе презентации нового мультимедийного оборудования рассказала журналистам заведующая отделом природы музея Дарья Корепова.

По её словам, новые технологии позволяют не только показать экспонаты из фонда музея, которые обычно скрыты от глаз посетителей, но и с помощью так называемой «дополненной реальности» представить их историю, детальное описание. Например, на большом экране увеличить и разглядеть все мельчайшие детали сабли, узоры и надписи, которые не возможно увидеть у экспоната, лежащего в витрине за стеклом.

Не менее интересна возможность окунуться в историю. Увидеть, как в исторической ретроспективе менялась территория вокруг музея.

«Были такие исторические моменты, когда около здания нашего музея стоял бюст Гончарову, сейчас установленный около Дворца книги», — привела пример Корепова.

Раздел «Музейные сотрудники» или «Музейная кухня» расскажет посетителям о сотрудниках музея.

Как следует из пресс-релиза музея, интерактивный экран, оборудование и специальные программы были приобретены в рамках проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».