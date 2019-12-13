Лондон, , 23:25 — REGNUM На сцене лондонского Playhouse theatre идет знаменитая пьеса французского драматурга Эдмона Ростана Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана в творческом прочтении яркого английского представителя постдраматического театра Мартина Кримпа. Главную роль исполняет известный шотландский актер Джеймс МакЭвой.

По сообщению сайта «The theatre news», в «живой и полной ума» постановке режиссера Джейми Ллойда авантюрист и поэт де Бержерак перенесен в современность: герои одеты в свитера и джинсы, на сцене звучит бит. Британские критики особенно отмечают «мастерское владение» языком, присущее всей труппе, в особенности, знаменитому актеру Джеймсу МакЭвою.

Снявшийся в фильмах «Грязь», «Особо опасен», «Сплит», «Последнее воскресенье» и другим знаковым картинам, Джеймс Макэвой известен как мастер перевоплощений. Актер не устает поражать воображение зрителей натуралистичными образами.