Берлин, , 23:05 — REGNUM Компания Koelnmesse, организатор берлинского арт-павильона Art Berlin, заявила о закрытия выставочного пространства из-за нерентабельности. Об этом сообщает портал The Art Newspapper.

Геральд Бёсе, руководящий директор Koelnmesse отметил: «Мы очень сожалеем об этом шаге, но в настоящий момент мы не видим необходимых условий для осуществления наших планов на этой площадке.»

Ранее Art Berlin провела масштабное мероприятие в рамках берлинской арт-недели 12−15 сентября. В проекте приняли участие 110 галерей. Однако и эта акция не принесла ожидаемой прибыли. В будущем Koelnmesse сфокусируются на проведении арт-мероприятий в Кёльне.