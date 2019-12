Сан-Бруно, США, , 22:59 — REGNUM в преддверии Нового года YouTube решил опубликовать рейтинг самых популярных клипов, которые вышли с 2010 по 2019 год. Первое место в списке любимых клипов заняло музыкальное видео на песню Луиса Фонси и Дэдди Янки «Despacito», он с января 2017 года набрал рекордные 6,5 миллиарда просмотров.

На втором месте оказался клип «Shape of You» Эда Ширана, у него 4,5 миллиарда просмотров на видеохостинге. Тройку лидеров замыкает дуэт Уиза Халифы и Чарли Пута с клипом на песню «See You Again». У видеоролика 4,3 миллиарда просмотров с апреля 2015 года. Стоит отметить, что клип на песню Эда Ширана «Thinking Out Loud» также занял десятое место в этом рейтинге.

В топ также вошли видео Джастина Бибера на хит «Sorry», а также Кэти Перри на песню «Roar» и группы Maroon 5 на композицию «Sugar».