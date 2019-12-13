Сочи, Краснодарский край, , 22:54 — REGNUM С 12 по 23 февраля в Сочи пройдет XII Зимний международный фестиваль искусств под художественным руководством народного артиста Юрия Башмета. За годы существование музыкальный форум стал одним из самых заметных культурных событий.

«Этот фестиваль стал местом, куда съезжаются ведущие мировые звезды, многочисленные туристы, пресса, где формируются тенденции развития как российской, так и мировой культуры», — говорится в анонсе мероприятия на сайте организаторов.

По информации российского новостного агентства InterMedia, Юрий Башмет готовит три мировые премьеры, которые войдут в программу гала-концерта закрытия. Слушателям представят сочинения Тошио Хосокава, Оскара Бьянки, Николо Кампогранде. Солистами же выступят южнокорейский пианист Санвоок Ким и немецкий гитарист Нико Коук.

Напомним, что с 2011 года этот фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей, а с 2017 года стал членом Международной театральной лиги «Шелковый путь».