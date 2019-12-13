Лос-Анджелес, США, , 22:49 — REGNUM Американская певица, обладательница престижной премии «Грэмми», Ариана Гранде в своем твиттере анонсировала выход нового живого альбома. Сообщается, что пластинка задокументирует ее тур, посвященный выходу альбомов «Sweetener» и «thank u, next».

По информации российского новостного агентства InterMedia, певица поделилась с поклонниками обложкой новой пластинки и ее трек-листом.

Тем не менее, точная дата выхода пока не сообщается.

Напомним, что музыкальная карьера исполнительницы началась с 2011 года. С того момента она записала пять студийных альбомов, которые входили в топ американских чартов. Кроме того, она дважды выпускала праздничные мини-альбомы к Рождеству.