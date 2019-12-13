Москва, , 22:42 — REGNUM 19 декабря в театре «С.А.Д.» в саду «Аптекарский огород» пройдет предпремьера спектакля «Аркадия» по пьесе Колина Хиггинса «Гарольд и Мод».

По сообщению портала Кино-театр, главные роли в постановке Владимира Киммельмана исполнят актеры театра имени Вахтангова Агнесса Петерсон и Кирилл Рубцов. Кроме того, на сцену выйдут Алена Иванова, Светлана Йозефий и Сергей Савлук. История «Аркадии» построена на контрасте главных героев — молодого Гарольда, увлеченного смертью, и 79-летней графини Мод, которая страстно любит жизнь.

Авторы спектакля предлагают зрителю поразмышлять о действительно важных вещах: о смерти, о поиске внутренней гармонии.